شكرا لقرائتكم أحمد المراغى يكشف كواليس انتقاله من سلة سبورتنج إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أحمد مهيب المراغى لاعب سلة سبورتنج والمنتقل إلى سلة الأهلى حديثا عن صمته ، ليكشف كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء .

نشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن التغيير سنة الحياة ، رغم أن سبورتنج هو بيته وله فيه ذكريات و بطولات و ألقاب لن ينساها .

وأضاف أحمد مهيب لاعب السلة أن هناك مفاوضات من أكثر من نادى كان يعلمها البعض فى النادى دون أى رد فعل ، ولم يتدخل أحد إلا بعد عرض الأهلى ، محاولين إفساد الصفقة و الانتقال ، وهذا أمر غير مفهوم .

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وأشار مهيب ان العرض الذى قدمه الأهلى لضمه لم يكن الأفضل ماديا بل أن رغبته فى الانتقال للأهلى هى التى دفعته للموافقة وحسم الموقف .

يذكر أن الاهلى تعاقد مع أحمد مهيب قادما من سلة سبورتنج لمدة 3 مواسم ، بعد مسيرة ناجحة فى النادى السكندرى ، وصلت إلى 10 ألقاب .

وينافس فريق الكرة بالاهلى على البطولة بقوة حيث يتبقى له الفوز فى مباراة واحدة فى منافسات best of 5 أمام الجزيرة ليصعد لنهائى الدورى ، وذلك قبل توقف النشاط ، على أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى حال الفوز على الجزيرة بعد تفوق الاتحاد السكندري على الزمالك في نصف النهائي.