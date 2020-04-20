شكرا لقرائتكم تعرف على شرط الزمالك بشأن الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسؤولو الزمالك، شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.

وتلقى الزمالك، العديد من الترشيحات خلال الفترة الماضية بشأن الصفقات الجديدة وعلى رأسهم ثلاثى بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، إلى جانب كلا من كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى وحسام حسن مهاجم سموحة ويأتى شرط الزمالك بالحصول على رغبة المرشحين للانضمام إلى الأبيض أولا قبل التفاوض الرسمى مع الأندية، من أجل تجنب حدوث أية مزايدات من جانب الأندية الأخرى فى الصفقات.

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بينما كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، لجهازه المعاون عن رغبته فى انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة لدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأوضح المدرب الفرنسى لجهازه المعاون إنه يرغب فى إعداد تقرير شامل عن مواهب قطاع الناشئين لتنمية مهاراتهم وتعزيز بهم الفريق الأول عند عودة النشاط الرياضى، المتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما لجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.