شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة لن يتدخل فى أزمة الأهلى وعبد الله السعيد لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن الجبلاية ليس من حقها التدخل فى النزاع القائم بين الأهلى وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بسبب بنود العقد الثلاثى الموقع بين الأهلى المصرى وأهلى جدة واللاعب والذى ينص على أنه فى حالة نشوب أى نزاع فالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، هى الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل لحل النزاع.

وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادى مصرى، وبالتالى بات الأمر شأن داخلى والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلى جده السعودى من الأزمة والذى أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصرى،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجى وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.

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وأكد اتحاد الكرة، أن الأهلي مُطالب بسداد مبلغ 15 ألف فرانك سويسري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، باقي قيمة تقديم الشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، إن الأهلي سدد 5 آلاف فرانك سويسري مقدم عند تقديم الشكوى، ويجب عليه سداد باقي المبلغ حيث إن قيمة الشكوى تبلغ 20 ألف فرانك سويسري.

وكان الفيفا رفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد مؤكدًا أنها شأن داخلي، حيث قدم الأهلي شكوى أخرى ضد اللاعب للحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي في العقد الثلاثي بين الأهلي وعبد الله وأهلي جدة السعودي.

ووضع الأهلي هذا الشرط الجزائي ليحق له الحصول على المبلغ إذا ما عاد عبد الله للعب في مصر وترك أهلي جدة.