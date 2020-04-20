شكرا لقرائتكم في شم النسيم .. حكاية أكلة فسيخ ورنجة في معسكر قمة الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى كل عام يحتفل المصريون بعيد "الربيع" أو شم النسيم، وهو الاحتفال الذى لا يكتمل عند الكثيرين إلا بتناول "الفسيخ" و"الرنجة" والأسماك المملحة فى هذا العيد، وهى الأكلة الأشهر فى هذا اليوم .

نجوم الكرة لهم ذكريات خاصة مع هذه الأكلة حيث كشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادى الزمالك السابق، عن ذكرياته مع أكلته المحببة "الفسيخ"، قائلا : "أول مباراة قمة أمام الأهلى شاركت فيها بعد انضمامى للقلعة البيضاء، وأثناء تواجدنا فى المعسكر، ذهبت لتامر عبد الحميد وطلبت منه الخروج لتناول وجبة فسيخ"، واتفقت مع تامر على الخروج من الفندق فى سيارة تاكسى بدلا من الذهاب بالسيارة حتى لا ينكشف أمرنا".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، "ذهبنا وتناولنا وجبة الفسيخ ثم عدنا إلى الفندق، وأثناء عودتنا وجدنا حلمى طولان، مدرب الفريق، ينتظرنا أمام بوابة الفندق وكادت تحدث أزمة، بعدما هددنا بفضح أمرنا لو خسر الفريق، لكننا فزنا 3\1 ومرت الأمور بسلام".

ومن ناحية أخرى ، وضعت مجلة "فور فور تو" البريطانية مباراة الأهلى والزمالك فى ديربى القاهرة ضمن أقوى 10 مباريات ديربى فى العالم، بعدما قامت بتصنيف أقوى الدربيات على هامش تجميد النشاط الكروى عالميًا فى الوقت الحالى.

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وعلى الرغم من قوة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة إلا أنه احتل المركز الثالث بعد كل من قمة بوكا جونيورز وريفر بلايت ثم ديربي سيلتك ورينجرز.

وفى المركز الرابع جاء ديربى أوروجواى بين ناسيونال وبينارول وبعده لاتسيو وروما في المركز الخامس ويليه فنربخشة وجالطة سراي التركي في المركز السادس.

وفى المركز السابع جاء كلاسيكو الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد وبعده قمة البرازيل بين جريميو وإنترناسيونال في المركز الثامن، وتاسعا جاء ديربي بوروسيا دورتموند وشالكه الألمانى وفى المركز العاشر قمة الأهلى والزمالك.

وجاء اختيار قمة الكرة المصرية من وجهة نظر المجلة البريطانية لعدة أسباب أهمها تاريخ الفريقين الكبير وأنهما الأكبر فريقين في مصر وإفريقيا، بجانب الجماهيرية الكبيرة لكل منهما سواء في مصر او الشرق الأوسط أو أفريقيا ويصل عدد المشاهجات التلفزيونية للمباراة إلى حوالي 50 مليون متفرج.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار لاعبي العالم بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهو ما تسبب في توقف النشاط الكروي تماما وما اعقبها من توابع ابرزها هبوط أسعار اللاعبين، ومع تمسك اتحاد الكرة المصري بتطبيق بند تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق في الموسم المقبل، فان الأندية أصبحت امام حل واحد وهو التضحية بلاعب علي الأقل من القائمة الحالية.