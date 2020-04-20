شكرا لقرائتكم فايلر يطالب الأهلي بإعادة عمار حمدي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة على الصعيد الفني أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته في عودة عمار حمدي بمجرد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتي وصل عددها لـ14 لاعب.

ويقدم عمار حمدي مستوى متميز مع طلائع الجيش منذ انتقاله اليه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في فعاليات بطولية أمم افريقيا تحت 23 سنه والتي استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضي، ويدعم عمار حمدي خط الهجوم في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي وصالح جمعة عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف ضمن صفوف جنت البلجيكي بسبب انتقاله للنادى الأهلى، معلقاً "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمي الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدي مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، في غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".

ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق في وقتها قائلاً :"شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".