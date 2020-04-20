شكرا لقرائتكم كشف حساب الحكام فى الدوري المصري قبل هجمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

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وقبل توقف المسابقة أدار 42 حكماً مباريات الدوري يتصدرهم إبراهيم نورالدين، محمود عاشور، محمد الحنفي، محمد معروف برصيد 8 مباريات لكل منهما، ثم أحمد الغندور، طارق مجدى، محمد عادل برصيد 7 لقاءات.

فيما يعد الثنائى أحمد الغندور، أحمد العدوي أكثر الحكام احتساباً لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات ، فيما أشهر البطاقات الحمراء 15 حكماً يتصدرهم الثنائى طارق مجدى ومحمد عادل برصيد 4 حالات طرد كل منهما ثم محمود البنا، إبراهيم نورالدين، محمود عاشور برصيد 3 حالات طرد لكل منهما.

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.