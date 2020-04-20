شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسن شحاتة صائد بطولات الفراعنة فى عالم التدريب بعد ترشيحه لمنتخب الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق وصانع الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى وصاحب الثلاثية التاريخية فى بطولة الأمم الأفريقية، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتى الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربى إيفان يوفانوفيتش.

ينفرد حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بأنه المدرب الوحيد في تاريخ أفريقيا الذي حقق كأس الأمم 3 مرات على التوالي مع الفراعنة، وهذا أهم إنجاز للمعلم.

بدأ المعلم حسن شحاتة مشواره التدريبي مع المنتخبات المصرية، من خلال منتخب مصر للشباب عام 2003، وفاز ببطولة أفريقيا وتأهل إلى كأس العالم للشباب والتى تأهل فيها إلى دور الـ 16.

وجاء "المعلم" لتدريب منتخب مصر الأول عقب الخروج من الدور الأول فى كأس الأمم الأفريقية 2004 واقتراب ضياع فرصة التأهل لمونديال 2006 من أجل بناء منتخب يمكنه المنافسة على أمم أفريقيا التي أقيمت فى مصر بنفس عام المونديال.

وبالفعل حقق المعلم إنجازه الأول بنجاح وتوج بالبطولة فى القاهرة، ثم فاز بالبطولة الأصعب فى غانا 2008 بدون منافس بعد سحق الكاميرون وكوت ديفوار وكل من وقف في طريقه نحو اللقب.

وفي 2010 كرر حسن شحاتة إنجازه بتحقيق اللقب على حساب منتخب غانا أحد أقوى منتخبات القارة السمراء ليكمل المعلم ألقابه الثلاثة التي رحل بعدها عن تدريب الفراعنة. كما توج المعلم مع الفراعنة فى دورة الألعاب العربية عام 2007، ثم دورة حوض وادى النيل عام 2011.

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وصنف حسن شحاتة كأفضل مدرب فى أفريقيا عام 2010 فى ترتيب الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين فى تاريخ القارة الأفريقية، كما اختير أفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2008 من قبل الاتحاد الأفريقي.

إجمالا خاض منتخب مصر مع حسن شحاتة 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل لاعبوه 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80هدفاً.

يعد وائل جمعه اكثر اللاعبين مشاركة مع حسن شحاتة في منتخب مصر برصيد 77 مباراة، يليه حسني عبدربه ب 68 مباراة، ثم عصام الحضري ب 65 مباراة، و أحمد فتحي ب 64 مباراة ثم الثنائي أحمد حسن و محمد أبوتريكة ب 63 مباراة.

عمل شحاتة فى مجال التدريب فور اعتزاله، ونجح مع العديد من الأندية المصرية، أبرزها فترة قيادته للمقاولون العرب، حيث قاد الذئاب للتتويج بكأس مصر موسم 2003 / 2004، وكأس السوبر المصرى عام 2004، رغم أن الفريق وقتها كان يلعب بدورى القسم الثاني، كما قاد أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدورى الممتاز.