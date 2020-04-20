شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صفحة الأهلى تنشر تدريبات إيهاب أمين على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تيك توك جانبا من استعدادات إيهاب أمين نجم فريق كرة السلة لعودة النشاط الرياضى، حيث يؤدى تدريباته فى حديقة منزله فى ظل قرار العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره.
وأضاف لاعب الأهلى أنه يستغل حظر التجوال فى تنظيم وجباته للحفاظ على وزنه ليكون على استعداد فى أى وقت حال عودة النشاط مرة أخرى.
وفى وقت سابق كشف إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، عن رد فعل نجوم الكرة فى القلعة الحمراء بعد الكوبرى الشهير الذى تسبب فيه خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بمسابقة كأس مصر التى جمعت الفريقين خلال نوفمبر الماضى والتى بسببها تحول الملعب إلى فوضى وشغب.
قال إيهاب أمين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه التقى مع سعد سمير ورمضان صبحى بعد المباراة فى "جيم" الأهلى، وتناقشوا معه حول الكوبرى الذى قام به فى المباراة، وأخبروه أنهم يتابعون مباريات السلة، وساد جو من المرح بينهم وأبدوا اعجابهم بالكوبرى، وباركوا له على الفوز على الغريم التقليدى.
وأضاف أمين، أنه يلتقى كريم نيدفيد كثيرا فى الجيم، ولكن بعد المباراة أرسل له نيدفيد وقال له إن الكوبرى سيسبب مشاكل فى جو من" الهزار " وكان لا يعرف سبب حالة الغضب التى سيطرت على الجماهير البيضاء، فشرحت له أن المباراة حسم مصير، وإن هذه الحركة تتم فى دورى الجامعات الأمريكية nba وأن ظروف المباراة وخروج المغلوب هى التى وترت الجو وأحدثت الفوضى والشغب فى الملعب.
كان إيهاب أمين لاعب كرة السلة بالنادى الأهلى، تسبب فى أزمة بين الأهلى والزمالك عندما استعرض مهاراته فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء والمرور من أحد لاعبى الفريق الأبيض بـ "كوبرى" والتى أدت إلى اشتباك بين جماهير الناديين وكذلك الأجهزة الفنية واللاعبين وأعمال شغب واشتباكات داخل الصالة وانتهت المباراة بفوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 80 / 92 فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر .
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