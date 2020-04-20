شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صفحة الأهلى تنشر تدريبات إيهاب أمين على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تيك توك جانبا من استعدادات إيهاب أمين نجم فريق كرة السلة لعودة النشاط الرياضى، حيث يؤدى تدريباته فى حديقة منزله فى ظل قرار العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره.

وكشف إيهاب أمين أنه نظرا لتوقف النشاط الرياضى فإنه يستغل هذه الفترة فى التدريب بالمنزل ومشاهدة التليفزيون ولعب البلاى ستيشن.

وأضاف لاعب الأهلى أنه يستغل حظر التجوال فى تنظيم وجباته للحفاظ على وزنه ليكون على استعداد فى أى وقت حال عودة النشاط مرة أخرى.