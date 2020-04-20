شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. سلمى محمود لاعبة الطائرة: هوايتى التعليق الصوتى وبحب يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى محمود لاعبة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

بحب التعليق الصوتى و بشتغل على نفسى .

البان كيك.. وتشيكن سويت أند ساور.

يوسف الشريف.

Imagine Dragons/ John Legend .

قدرت أحقق جزء من حلمى جانب الرياضة وأدخل كلية الإعلام.

العنف آخر حاجة ممكن ألجأ ليها ولكن لو الموقف اضظر ممكن أعمل كدة.

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ميشيل رودريجز.

الكاجول وبميل للملابس الرياضية أصلا.

من شخص رياضى أفضل.



سلمى محمود 1



سلمى محمود 2