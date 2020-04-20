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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. سلمى محمود لاعبة الطائرة: هوايتى التعليق الصوتى وبحب يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى محمود لاعبة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
بحب التعليق الصوتى و بشتغل على نفسى .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البان كيك.. وتشيكن سويت أند ساور.من نجمك المفضل؟
يوسف الشريف.من مطربك المفضل؟
Imagine Dragons/ John Legend .لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
قدرت أحقق جزء من حلمى جانب الرياضة وأدخل كلية الإعلام.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
العنف آخر حاجة ممكن ألجأ ليها ولكن لو الموقف اضظر ممكن أعمل كدة.
ميشيل رودريجز.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجول وبميل للملابس الرياضية أصلا.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
من شخص رياضى أفضل.
سلمى محمود 1
سلمى محمود 2
سلمى محمود
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