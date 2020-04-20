شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الأهلى الجديد: محاولات لإفساد الصفقة.. ورغبتى حسمت الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أحمد مهيب المراغى، لاعب سلة سبورتنج المنتقل إلى سلة الأهلى حديثاً، عن صمته ليكشف كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء.

ونشر مهيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن التغيير سنة الحياة، رغم أن سبورتنج بيته وله فيه ذكريات وبطولات وألقاب لن ينساها.

وأضاف لاعب السلة أن هناك مفاوضات من أكثر من نادٍ كان يعلمها البعض فى النادى دون أى رد فعل، ولم يتدخل أحد إلا بعد عرض الأهلى، محاولين إفساد الصفقة، وهذا أمر غير مفهوم.

وأشار مهيب إلى أن العرض الذى قدمه الأهلى لضمه لم يكن الأفضل مادياً بل رغبته فى الانتقال للأهلى هى التى دفعته للموافقة وحسمت الموقف.

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يذكر أن الأهلى تعاقد مع أحمد مهيب قادما من سلة سبورتنج لمدة 3 مواسم، بعد مسيرة ناجحة فى النادى السكندرى، وصلت إلى 10 ألقاب .

وينافس فريق الكرة بالأهلى على البطولة بقوة حيث يتبقى له الفوز فى مباراة واحدة فى منافسات best of 5 أمام الجزيرة ليصعد لنهائى الدورى، وذلك قبل توقف النشاط، على أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى حال الفوز على الجزيرة بعد تفوق الاتحاد السكندرى على الزمالك فى نصف النهائي.

وكان الأهلى قد قرر تعليق التعاقد مع أليكس يونج، بناءً على طلب اللاعب من أجل السفر إلى بلاده للبقاء مع أسرته خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، ورأى اليكس يونج أن النادى الأهلى يتحمل راتبه دون الاستفادة منه فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد وهو من ضمن الأسباب التى دفعته لاقتراح هذا الأمر.

ومن المنتظر أن يعود يونج إلى مصر والانضمام إلى الأهلى من جديد عندما يتم إعلان استئناف موسم كرة السلة بمصر، بعدما انضم اللاعب للأهلى مطلع الموسم الجاري، حيث ساهم مع الفريق قبل توقف النشاط فى بلوغ نهائى بطولة دورى السوبر لمواجهة الاتحاد السكندرى على لقب المسابقة وفى مسابقة كأس مصر، تأهل الأهلى إلى الدور ربع النهائى بعد إقصاء الزمالك من دور الـ16