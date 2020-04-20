شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى يتحدى ملل كورونا بالدراجة والكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى عبد الله بكرى، لاعب فريق بيراميدز، ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم، بنزهة على دراجته فى الشوارع الخالية مساءً.

ونشر بكرى فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال قيامه بنزهة على دراجته مرتدياً الكمامة كإجراء وقائى من الفيروس.

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من ناحية أخرى، يُناقش مسئولو النادى الأهلى جدوى ضم عبد الله بكرى مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ترحيب بيراميدز ببيعه عقب النجاح فى التعاقد مع مدافع إيفوارى يلعب فى الدورى الهولندى وخروج بكرى من حسابات ديسابر بشكل كامل.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً وقبل إغلاق باب القيد يوم 16 سبتمبر الحالى أو تأجيل الأمر لفترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن هناك رغبة أهلاوية لضم مهاجم بدلاً من مدافع بعد التعاقد مع محمود متولى مدافع الأسماعيلى خلال ميركاتو الصيف الحالى.