شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عمارة يحتفل بشم النسيم بأكلة فسيخ مع "ست الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، على الاحتفال بشم النسيم مع والدته، كعادة سنوية لدى لاعب القلعة الحمراء، ورغم انتشار وباء كورونا المستجد، حرص عمارة على إحياء تلك العادة.

وقال محمد عمارة فى تصريحات خاصة، قبل كورونا كنا نحتفل بعيد الربيع فى الحدائق وبين الخضرة، وأكلة الفسيخ مع والدتى أبرز مميزات هذا اليوم.

ويعتبر محمد عمارة أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء فى فترة التسعينات، فى مركز الظهير الأيسر، كما لعب أيضاً قبل الأهلى لأندية بلدية المحلة والأهلى والمصري، بالإضافة إلى تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات.

وشارك عمارة مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

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توج عمارة مع القلعة الحمراء بالدورى المصرى الممتاز موسم 1998–99، وكأس مصر موسم 2002، وكأس السوبر المصرى 2003.

ومع المنتخب الوطنى فاز محمد عمارة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 1998 حيث شارك معه فى خمس مباريات كأساسى ومباراة وحيدة احتياطي.

وعن الألقاب الفردية، حصد محمد عمارة لقب أفضل ظهير أيسر فى مصر ثلاث سنوات متتالية من 1996 إلى 1998، وأفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات مع نادى هانزا روستوك، واختير كواحد من أفضل 100 لاعب فى تاريخ هانزا روستوك الممتد منذ أواخر الأربعينيات.

بعد الاعتزال عمل محمد عمارة مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.