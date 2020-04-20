شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. إسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد: بطبخ أرز بسمتى بالزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بالاتحاد، والذى قال إنه يستغل فترة توقف النشاط فى التدريب بمفرده فى المنزل، وكذلك استغلال باقى الوقت فى حظر التجوال فى الطبخ وإعداد بعض الأطعمة.

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وأضاف نجم سلة الاتحاد أنه متعلم جاهز الطبخ ومختلف الأطعمة، خاصة إعداد الأرز البسمتى بالزعفران منذ كان مقيما فى لبنان.

يذكر أن إسماعيل احمد لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى تنازل عن نصف راتبه الشهرى لمواجهة أزمة كورونا، وعلى أن يكون التنازل حتى نهاية عقده مع زعيم الثغر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين.