شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم قبل كورونا.. جمال عبد الحميد يقيم مباراة على شرف الرنجة والفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق، ذكريات الاحتفال بأعياد الربيع، عندما كان لاعباً فى القطبين. وقال عبد الحميد، فى تصريحات خاصة، لعبنا كثيراً جداً فى شم النسيم، وكان ذلك يحرمنا من الاحتفال به، خاصة أنه يوم مميز لدينا فأنا من منطقة شعبية هى عين الصيرة، وكنا نتجمع ونقوم بشراء السردين والرنجة والملوحة والفسيخ من أحد الأسواق ونقيم مباراة على شرف الفسيخ والرنجة، ونأكل بعد المباراة.

وأضاف عبد الحميد، بعد الانضمام للأهلى وبعده الزمالك كنا نحرم من الاحتفال بهذا اليوم بسبب المباريات، وكنا نتناوله بعد ذلك ولكن لم نكن نشعر بنفس المتعة، وبعد الاعتزال أصبحنا نحرص على الاحتفال بهذا اليوم مع العائلة والأولاد، وشخصياً أعشق الفسيخ.

وتابع عبد الحميد، أحتفل الآن بعيد الربيع مع زوجتى فقط،بسبب كورونا، لن نأكل الفسيخ بسبب التحذيرات من وباء كورونا، لأننا نحرص على عدم شراء الأطعمة الجاهزة من الخارج، ونلتزم الآن بالحظر، وأتمنى أن نحتفل به مجدداً العام القادم بشكل أفضل، بعد زوال هذا الوباء.

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جمال عبد الحميد من الهدافين المميزين، حيث أحرز 99 هدفا طوال مسيرته بالمسابقة المحلية، و18 هدفا فى بطولات الأندية الإفريقية.

ولجمال عبد الحميد إنجازات عديدة أبرزها حصوله مع المنتخب المصرى على بطولة كأس الأمم الإفريقية 1986، وتتويجه هدافا للنسخة التالية من البطولة التى استضافتها المغرب، فضلا عن الظهور المشرف لـ"الفراعنة" فى مونديال إيطاليا بعد تعادلين أمام هولندا وأيرلندا وهزيمة بشق الأنفس أمام إنجلترا.

ونجح عبد الحميد فى حصد عدد من الألقاب المميزة خلال مشواره مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث حقق مع الأهلى بطولة الدورى خمس مرات، وكأس مصر أربع مرات وبطولتى الأندية الإفريقية أبطال الدورى والكأس مرة واحدة، فيما حصد مع الزمالك بطولة الدورى ثلاث مرات، وكأس مصر مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى ثلاث مرات، وأبطال الكأس مرة واحدة، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.