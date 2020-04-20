السولية ومتولي يلجآن للفيديو كونفرانس للتواصل مع الأصدقاء فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ ثنائي الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي إلى الفيديو كونفرانس للتواصل الآمن فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر محمود متولى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أظهرت محادثة ثنائي الأهلي مع بعض أصدقائهما.
متولي والسولية
ودخل ثلاثي الأهلي عمرو السولية محمد الشناوي ومروان محسن قائمة اللاعبين المُرشحين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.
وجدد الأهلى عقد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.
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