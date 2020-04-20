شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. "دونجا" نجم خفيف الظل فى الايجيبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز بخفة الظل التى دائما ما يظهرها خارج المستطيل الأخضر بعيدا عن الملعب .

يظهر دونجا خفة ظله عبر السوشيال ميديا من خلال فيديوهات يبثها عبر صفحته تشهد روح الدعابة و الرقص على الأغاني الشعبية .

وبجانب خفة الظل يتمتع دونجا بفنيات عالية فى كرة القدم جعلته محط أنظار القطبين .

و بات اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز محور اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كما أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أحد صفقاتهما الصيف المقبل.

ويخطط مسؤولو النادى الأهلى للدخول فى مفاوضات مع اللاعب بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى، للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، وجعله محط أنظار العديد من الأندية.

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كما دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن المفاوضات لم تثمر نتائج إيجابية، بعدما تحدث أحد مسئولي الزمالك مع اللاعب لإقناع نادي بيراميدز في التخلي عنه خلال الفترة المقبلة.

وتعثرت الصفقة بسبب رفض الزمالك الدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز، بسبب مغالاتهم في الطلبات المالية نظير التخلي عن اللاعب، وفي حال إقناع اللاعب لهم سيتم الحصول على خدماته بمقابل مالي أقل من المطلوب.

ويعد دونجا الخيار الأمثل للظروف التي يعيشها القطبان، فالنسبة للزمالك يأتي التفاوض معه بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي، خلال مواجهة المقاصة في الدوري، وخضع اليوم للجراحة في ألمانيا، وفي الأهلي بعد إصابة ثنائي المارد ألأحمر محمد محمود وحمدي فتحي ورحيل حسام عاشور حيث يسعى الأهلي لتعويض غيابات خط الوسط بلاعب سوبر يحمل ألوان القلعة الحمراء.

ويرصد الخليج 365 لقطات لدونجا فى الصور التالية :