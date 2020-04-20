الامارات | ليفربول مهتم بنجم الأهلي.. محمد صلاح “وسيط”

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول مهتم بنجم الأهلي.. محمد صلاح “وسيط” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاحم فريق الأهلي المعار إلى سموحة صلاح محسن، أن هناك حديث دار بينه وبين لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أثناء تواجدهم سابقاً في إحدى معسكرات المنتخب الوطني، أوضح الأخير من خلاله رغبة الفريق الإنجليزي في التعاقد مع نجم الأهلي المعار إلى سموحة.

وكان صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم لـ الأهلي قادما من إنبي في 2018، وشارك مع الأهلي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف والصناعة مرة واحدة قبل أن يرحل معاراً إلى سموحة في سوق الانتقالات الأخيرة.

وقال صلاح محسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت المصرية: "ما أقوله لم أتحدث عنه من قبل ولأول مرة أكشف ذلك، محمد صلاح تحدث معي في مرة أثناء تواجدنا في المنتخب وسألني عن المتبقي في عقدي مع الأهلي، وقتها أخبرته بأنني منضم حديثا للفريق وأخبرني محمد صلاح برغبة ليفربول في التعاقد معي وأنهم يتحدثون عني بشكل جيد جداً وقد يتحدثون مع إدارة الأهلي أيضا".

وكان اللاعبين قد تواجدا سوياً حيث شارك صلاح محسن في 3 مباريات مع منتخب مصر، من بينهم مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في لقاء شهد انتصار الفراعنة 3-2، ونجح صلاح محسن في صناعة هدف فوز المنتخب القاتل في اللحظات الأخيرة لمحمد صلاح.

Advertisements

وأضاف اللاعب: "أخبرني صلاح بأن ليفربول يرغبون في الحديث مع الأهلي من أجلي ولكنهم يخشون رفض إدارة الأهلي، أقسم بالله لا أكذب وهذا حدث بالفعل، لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها أخبرته بأن "يخلصني"".

واختتم صلاح محسن أهم تصريحاته: "اللعب في الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر، ولكن طموحاتي اللعب في الدوري الإنجليزي، والحلم ليس بعيدا".