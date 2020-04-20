شكرا لقرائتكم السولية ومحمود متولي يلجأن للفيديو كونفرانس للتواصل في زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ ثنائي الأهلي، عمرو السولية ومحمودمتولي، إلى الفيديو كونفرانس، للتواصل الآمن في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محمود متولي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أظهرت محادثة ثنائي الأهلي مع بعض أصدقائهم.

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ودخل ثلاثي الأهلي عمرو السولية ، محمد الشناوي ومروان محسن قائمة اللاعبين المُرشحين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالى على خلفية انتشار فيروس "كورونا" فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى عقد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.