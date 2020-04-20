شكرا لقرائتكم محمد الشناوي الأفضل فى مصر رغم تراجع القيمة التسويقية لحراس المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على موقعة في قائمة أفضل حارس مرمى في الموسم الجاري، رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد الشناوي قد تراجع في قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، ليسجل مليون و700 ألف يورو، أي ما يعادل 29 مليون جنيهاً مصرياً، بعدما كان قد وصل قبل إبريل الجاري إلى قمية تسويقية بلغت 2 مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 37 مليون و600 ألف جنيهاً مصرياً.

وبذلك يكون حارس الأهلي قد خسر ما يعادل 8 مليون و600 ألف جنيهاً مصرياً بعد توقف النشاط الرياضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأفضل حارس مرمى والأعلى في القيمة التسويقية.

وفي المرتبة الثانية، جاء أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بقيمة مادية بلغت مليون و300 ألف يورو، أي ما يعادل 22 مليون و200 ألف جنيهاً مصرياً، بعدما كان الشناوي قد سجل قيمة بلغت مليون و600 ألف يورو قبل شهر أبريل الجاري، أي ما يعادل 27 مليون و300 ألف جنيهاً مصرياً.

بينما حل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في المرتبة الثالثة بقيمة مادية بلغت 800 ألف يورو، أي ما يعادل 13 مليون و600 ألف جنيهاً مصرياً، بعدما كان قد سجل قيمة تسويقية قد بلغت مليون يورو، أي ما يعادل 17 مليون جنيهاً مصرياً قبل شهر أبريل الجاري.

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محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ورغم ابتعاده الطويل عن الملاعب بسبب الاصابة، جاء في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية بلغت 400 ألف يورو، أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيهاً مصرياً، بعدما كان قد سجل 500 ألف يورو أي ما يعادل 8 مليون ونصف جنيهاً مصرياً قبل أبريل الجاري.

وفي المرتبة الخامسة جاء محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض برصيد 350 ألف يورو، أي ما يعادل 5 مليون و900 ألف جنيهاً مصرياً، بعدما كان قد سجل قيمة تسويقية بلغت 400 ألف يورو أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيهاً مصرياً قبل أبريل الجاري.