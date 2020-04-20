شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يتحدث عن ذكريات الرنجة والفسيخ فى شم النسيم قبل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ذكريات الاحتفال بأعياد الربيع، عندما كان لاعباً في القطبين.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة: لعبنا كثيراً جداً في شم النسيم، وكان ذلك يحرمنا من الاحتفال بعيد الربيع، وخاصة أنه يوم مميز لدينا فأنا من منطقة شعبية من عين الصيرة، وكنا نتجمع ونقوم بشراء سردين ورنجة وملوحة وفسيخ، من أحد الأسواق ونقيم مباراة على شرف الفسيخ والرنجة، ونأكل بعد المباراة.

أضاف عبد الحميد: بعد الانضمام للأهلي وبعده الزمالك، كنا نحرم من الاحتفال بهذا اليوم بسبب المباريات، وكنا نتناوله بعد ذلك ولكن لم نكن نشعر بنفس المتعة، وبعد الاعتزال أصبحنا نحرص على الاحتفال بهذا اليوم مع العائلة والأولاد، وشخصياً أعشق الفسيخ.

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واستطرد عبد الحميد: أحتفل الآن بعيد الربيع مع زوجتي فقط، بسبب كورونا، لن نأكل الفسيخ بسبب التحذيرات من وباء كورونا، لأننا نحرص على عدم شراء الأطعمة الجاهزة من الخارج، ونلتزم الآن بالحظر، وأتمنى أن نحتفل به مجدداً العام القادم بشكل أفضل، بعد زوال هذا الوباء.

جمال عبد الحميد من الهدافين المميزين، حيث أحرز 99 هدفا طوال مسيرته بالمسابقة المحلية، و18 هدفا فى بطولات الأندية الإفريقية.

ولجمال عبد الحميد إنجازات عديدة أبرزها حصوله مع المنتخب المصرى على بطولة كأس الأمم الإفريقية 1986، وتتويجه هدافا للنسخة التالية من البطولة التى استضافتها المغرب، فضلا عن الظهور المشرف لـ"الفراعنة" فى مونديال إيطاليا بعد تعادلين أمام هولندا وأيرلندا وهزيمة بشق الأنفس أمام إنجلترا.

ونجح عبد الحميد فى حصد عدد من الألقاب المميزة خلال مشواره مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث حقق مع الأهلى بطولة الدورى خمس مرات، وكأس مصر أربع مرات وبطولتى الأندية الإفريقية أبطال الدورى والكأس مرة واحدة، فيما حصد مع الزمالك بطولة الدورى ثلاث مرات، وكأس مصر مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى ثلاث مرات، وأبطال الكأس مرة واحدة، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.