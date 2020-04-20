شكرا لقرائتكم كيف يقضى النجوم الحظر المنزلي.. إسماعيل أحمد نجم سلة الاتحاد: فى الطبخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً ، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل ، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

"الخليج 365" يحرص على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل .

نجم اليوم هو إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة ، والذى قال أنه يستغل فترة توقف النشاط فى التدريب بمفرده فى المنزل ، و كذلك استغلال باقى الوقت فى حظر التجوال فى الطبخ و اعداد بعض الاطعمة .

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واضاف نجم سلة الاتحاد أنه متعلم جاهز الطبخ ومختلف الاطعمة ، خاصة اعداد الارز البسمتى بالزعفران منذ كان مقيم فى لبنان .

يذكر أن اسماعيل احمد لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى تنازل عن نصف راتبه الشهرى لمواجهة أزمة كورونا ، وعلى أن يكون التنازل حتى نهاية عقده مع زعيم الثغر .

كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين .