شكرا لقرائتكم خالد مهدى يؤجل ملف تخفيض عقود لاعبي الانتاج الحربي لحين حسم مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تأجيل ملف تخفيض عقود اللاعبين لحين إصدار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قراراً نهائياً فى مصير بطولة الدوري المتوقفة منذ شهر خوفاً من تفشى فيروس كورونا ، حيث كانت تتجه النية فى الانتاج لصرف شهرين للاعبين مقابل تنازل اللاعبين عن راتب شهرين أخرين حيث قال مهدى فى تصريحات تليفزيونية : "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي" قبل أن يستقر الرأى على تأجيل مناقشة هذا الملف انتظاراً لحسم مصير بطولة الدوري سواء بعودتها أو إعلان ألغاؤها.

من ناحية أخرى ، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وفى وقت سابق قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إن فكرة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم تشكل ضرراً كبيراً للأندية المصرية، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "هناك بعض الأندية ترحب بإلغاء المسابقة لأغراض تخصها وحدها إنما إلغاء الدوري يمثل كابوس رعب لأغلب أندية الممتاز وعلى رأسها الانتاج الحربى".

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وتابع :"كنا نسير بشكل جيد قبل توقف المسابقة ونملك حظوظا قوية فى إنهاء البطولة بالمربع الذهبى حصدنا 23 نقطة من 17 مباراة ومازال الدور الثانى بأكمله ، ورغم ذلك سلامة عناصر اللعبة أهم من كل البطولات ، نتمنى إنتهاء أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة لكل المصريين".

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .

وأبلغ مختار مختار لاعبيه عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق أن كل اللاعبين سوف يخضعون لقياسات الوزن مع إعلان عودة مسابقة الدوري، مطالبا اياهم بضرورة تجنب الزيادة فى الوزن وتجنب الاكلات التى من شأنها إضافة سعرات حرارية كبيرة لهم فى ظل الابتعاد عن المران لفترات طويلة مع إجراء قياسات وزن يومية في المنزل.