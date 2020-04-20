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مدرب بلجيكا يؤكد تعافي هازارد من الجراحة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوم الأحد إن إيدن هازارد تعافى جيدا من جراحة في الكاحل لكنه لم يوضح موعد عودة مهاجم .

وخضع هازارد لجراحة في دالاس الشهر الماضي بعدما تعرض لكسر في الكاحل.

وبدا اللاعب البالغ عمره 29 عاما في طريقه للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة لكن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس يعني أنه ربما يشارك هذا الموسم لو تم استئناف .

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وأصيب هازارد في نهاية فبراير شباط خلال الخسارة أمام ليفانتي بعد عودته بأسابيع من غياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة. وقال مارتينيز في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية "أعلم أنه يتعافى بشكل جيد. لا يبتعد كثيرا عن الركض لكن لا توجد أي مضاعفات. كل شيء سار جيدا في الجراحة لكن أيضا نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في أربعة أو خمسة أسابيع بعد ذلك وبدون مضاعفات".

وأضاف مارتينيز "نعلم أنه سيعود أقوى. كنا محظوظين بخضوعه للجراحة قبل تفشي فيروس كورونا. غير ذلك كان لن يستطيع السفر وتلقي العلاج خارج مدريد. لدي شعور إيجابي بعودة إيدن قريبا".

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادما من في بداية الموسم الحالي وأحرز هدفا واحدا في 15 مباراة مع بطل أوروبا السابق.

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