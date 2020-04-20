الدوري الصيني ينطلق في تموز/يوليو على أقصى تقدير بحسب رئيس غوانغجو آر أند أف

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شنغهاي (أ ف ب) - توقع رئيس نادي غوانغجو آر أند أف انطلاق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني لكرة القدم في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو على أقصى تقدير، وذلك بعد انحسار تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده التي كانت البؤرة الأولى لهذه الجائحة.

وستتابع الدوريات من حول العالم، لاسيما في أوروبا، ما ستؤول اليه الأمور في الدوري الصيني لأن ذلك سيعطي المسؤولين مؤشرات عن العقبات التي تنتظرهم في محاولاتهم لاستئناف بطولاتهم المحلية التي عُلِقَت بمعظمها بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان من المفترض أن يبدأ الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير، لكن اتخذ القرار بإرجائه بسبب تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين خلال كانون الأول/ديسمبر، قبل أن ينتشر في العالم بأكمله.

ونقلت وكالة الانباء الصينية الرسمية "شينخهوا" الاحد عن رئيس غوانغجو آر أند أف هوانغ شينغهوا قوله "بناء على الوضع الحالي، سيبدأ الموسم الجديد في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو".

ورأى هوانغ أنه لن تكون هناك حاجة لاختصار الموسم، بل ستكون الفرصة قائمة أمام كل فريق (16) لخوض جميع مبارياته الثلاثين، وذلك من دون أن يتطرق الى إمكانية أن يصدر قريبا قرارا رسميا من اتحاد اللعبة لتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد.

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وتمكنت الصين من احتواء تفشي الفيروس على أراضيها، لكنها قلقة من حصول موجة ثانية من الاصابات مستوردة من الأشخاص القادمين من الخارج.

ويبقى نجم وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقا البلجيكي مروان فلايني الذي يلعب حاليا في شاندونغ لونينغ، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلن عن اصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وهو خرج من المستشفى الأسبوع الماضي وسيقضي 14 يوما في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة.

وقال شاندونغ في بيان مقتضب الثلاثاء الماضي "تم تقييم حالة فلايني الصحية واعتبر انه تعافى واخرج من المستشفى".

وكان الفريق الصيني أكد في بيان له في 22 آذار/مارس الماضي، اصابة لاعبه بالفيروس موضحا انه تم اكتشاف ذلك بعد عودته من خارج البلاد.

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