اللاعب السعودي نايف هزازي: أشبه زيدان إلى حد كبير

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"الخليج 365": يرى اللاعب نايف هزازي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، أنه يُشبه النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني.

قال لاعب النصر والشباب سابقًا، في حوار له مع صحيفة "الرياضية"، أمس الأحد، إنه في مرحلة النضج الكروي، كما كانت الحال مع زين الدين زيدان، الذي ظهرت موهبته في عمر كبير.

هزازي اعتبر أنه "إذا عاد الدوري فسوف ترون نايف هزازي أقوى من 2009، لأني عملت على نفسي كثيرًا، وسأعود بأهدافي الرأسية.. الآن أنا وصلت إلى مرحلة النضج الكروي". أضاف إنه لا يزال يملك الأمل بأن ينضم إلى المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، رغم وصوله إلى سن الـ31.

يعتقد هزازي أنه "لا بد من إلغاء الدوري السعودي لهذا الموسم بدون تتويج أي فريق. أما هدفي في المستقبل فهو قيادة هجوم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 إذا تأهلنا".

وعن رحلة انتقاله من الشباب إلى النصر، أوضح هزازي: "حينما ذهبت إلى النصر كان ذلك قرار إدارة نادي الشباب، وعن نفسي لم أكن أرغب في مغادرة النادي".

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تابع موضحًا: "إدارة الشباب وجدت مصلحتها في بيع عقدي إلى النصر للاستفادة من القيمة المالية العالية، وقرار توقيعي للنصر كانت رغبة إدارة الشباب رغم وجود عروض من الهلال والأهلي".

أكمل هزازي مستطردًا: "أقولها بكل صراحة لم أنجح في النصر، وهذا لعدم منحي الفرصة الكاملة مع الفريق، رغم أنني عندما أدخل بديلًا أسجل، لكن أجد نفسي في المباراة التي تليها في الدكة.. ولا أعلم السبب". وسبق أن تواجد نايف هزازي في صفوف أندية الاتحاد والنصر وأُحد والتعاون، قبل أن ينضم إلى فريق العدالة في يناير الماضي كصفقة انتقال حر.

عن عدم استلامه السيارة التي وعده بها منصور البلوي عام 2006، أكد هزازي: "لا أعلم السبب، لكنه ساندني كثيرًا في حياتي، ولم أطالب بها من قبل، لكنني ما زلت في انتظارها".

هزازي يعتبر أن محمد نور بالنسبة إليه هو "أسطورة الكرة السعودية عطفًا على الإنجازات التي حققها، مع احترامه الكامل لماجد عبدالله وسامي الجابر". تمنى في الختام أن "يختم مشواره الكروي في نادي الاتحاد، وعودته العميد بيد الرئيس أنمار الحائلي".