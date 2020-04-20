شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما لـ بيومى فؤاد: بحبك ياملك الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه يوسف أوباما، لاعب الزمالك، رسالة للفنان بيومى فؤاد عبر ستورى إنستجرام قائلا، "بحبك ياملك الكوميديا"، رداً على تصريحات بيومى فؤاد والتى أكد فيها أنه يحب أوباما من لاعبى الزمالك لأنه لاعب مؤثر.

وتصدر يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قائمة الأكثر مشاركة مع الفرنسى كارتيرون، فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث شارك معه فى 10 مباريات بواقع 878 دقيقة، شهدت إحرازه هدفًا وصناعته لـ 5 أهداف.

وقال الفنان بيومى فؤاد، إن الأهلى ناديه المفضل ويشجعه بشدة ويحرص دائماً على مشاهدة مبارياته بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه لا يتقبل رؤية هزيمة للفريق الاحمر فى أى مباراة .

وأضاف بيومى فؤاد فى تصريحات برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، "أنا أهلاوى جدا وأخويه زملكاوى وأبويه حتى الآن شاكك فيه أنه زملكاوى ومش عاوز يقول، ولا أتقبل هزيمة الأهلى واليوم ده محدش بيقرب منى".

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وأضاف، "أكثر ما يميز النادى الأهلى أنه يستطيع العودة بعد أى انتكاسة خاصة فى فترة ما بعد رحيل مانويل جوزيه وتدريب حسام البدرى"، موضحا أن "أصعب فترة عدت علينا كأهلاوية بداية تدريب حسام البدرى بعد جوزيه لأنه غير الطريقة وأصر عليه والإدارة صبرت عليه حتى أصبح مدرب متمكن ومتميز ويستحق حاليا تدريب منتخب مصر".

وطالب بيومى فؤاد الجماهير بأن ينسبوا الإنجاز لصاحبه، قائلا، "إحنا عندنا حاجة مش كويسة كل واحد بيعمل حاجة بننسبها لحاجات تانية خالص، زى مثلا أمه دعياله أو ده بتاع ربنا كلنا بتاع ربنا، مؤكدا أن حسن شحاتة من أفضل المدربين وحقق 3 بطولات تاريخية مع المنتخب، موضحا: كثرة النجوم فى فريق واحد لا تنجح باستمرار.

وتابع بيومى فؤاد أن فريق بيراميدز هو أكثر الفرق التى ضايقتنى فى حياتى لأنها كسبت الأهلى كتير وكذلك مدرب منتخب روسيا ضايقنى جدا بعد كل هدف يسجلوه فى مصر بكأس العالم.

من ناحية أخرى، وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على منح يوسف إبراهيم أوباما، مهاجم الفريق الأبيض، حق الحصول على العضوية العاملة بالنادى الأبيض، بعد طلب اللاعب بصورة رسمية.

وحرص يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة على الحديث مع رئيس نادى الزمالك حول رغبته فى الحصول على عضوية النادى فى حضور طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، ليوافق رئيس قلعة ميت عقبة على المسألة مرحبا بأن يكون اللاعب عضوا بناديه مقابل تسديد الاشتراكات الخاصة به.