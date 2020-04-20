شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى "نمبر وان" رغم تراجع القيمة التسويقية لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، على موقعه فى قائمة أفضل حارس مرمى فى الموسم الجارى، رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد الشناوى قد تراجع فى قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، ليسجل مليون و700 ألف يورو، أى ما يعادل 29 مليون جنيه مصرى، بعدما كان قد وصل قبل إبريل الجاري إلى قمية تسويقية بلغت 2 مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 37 مليونا و600 ألف جنيهاً مصرياً.



محمد الشناوي

وبذلك يكون حارس الأهلي قد خسر ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى بعد توقف النشاط الرياضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأفضل حارس مرمى والأعلى في القيمة التسويقية.

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وفي المرتبة الثانية، جاء أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بقيمة مادية بلغت مليون و300 ألف يورو، أي ما يعادل 22 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، بعدما كان الشناوي قد سجل قيمة بلغت مليون و600 ألف يورو قبل شهر أبريل الجاري، أي ما يعادل 27 مليونا و300 ألف جنيه مصرى.



احمد الشناوي

بينما حل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في المرتبة الثالثة بقيمة مادية بلغت 800 ألف يورو، أي ما يعادل 13 مليونا و600 ألف جنيه مصرى، بعدما كان قد سجل قيمة تسويقية قد بلغت مليون يورو، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصرى قبل شهر أبريل الجارى.



محمد عواد

محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ورغم ابتعاده الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، جاء في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية بلغت 400 ألف يورو، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيه مصرى، بعدما كان قد سجل 500 ألف يورو أي ما يعادل 8.5 مليون جنيه مصرى قبل أبريل الجاري.



جنش

وفى المرتبة الخامسة جاء محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض برصيد 350 ألف يورو، أي ما يعادل 5 ملايين و900 ألف جنيه مصرى، بعدما كان قد سجل قيمة تسويقية بلغت 400 ألف يورو أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيه مصرى قبل أبريل الجاري.