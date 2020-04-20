شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم فى زمن كورونا.. طارق العشرى: ألغينا رحلة الساحل ونلتزم بالحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث طارق العشرى، المدير الفنى للنادى المصرى، عن ذكريات الاحتفال بعيد الربيع فى السنوات الماضية، بعدما أفسد وباء كورونا خطة الاحتفال بشم النسيم هذا العام.

وقال العشرى، فى تصريحات خاصة، كنت أصطحب عائلتى إلى الساحل للاحتفال بعيد الربيع وأقوم بشراء الفسيخ والرنجة، ولكن الآن لا يمكننا القيام بهذا الأمر فى ظل انتشار وباء كورونا.

وأضاف مدرب المصرى، نلتزم بحظر التجول والاختلاط فى أضيق الحدود للوقاية من كورونا.

على صعيد آخر، يراقب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، لاعبيه المحترفين عن طريق برنامج أون لاين لمعرفة مدى استجابتهم للبرنامج الموضوع من قبل المدير الفنى تحت رقابة من الدكتور حليم أخصائى التأهيل ومخطط أحمال الفريق.

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وكان الجهاز الفنى قد رفض سفر اللاعبين المحترفين بالمصرى وهم ايزى ايميكا وأوستن أموتو وسعيدو صنبورى ومحمود وادى ومفتاح طقطق حفاظا عليهم من وباء كورونا .

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

ويأمل طارق العشرى فى حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية حتى عودتهم للتدريبات بشكل طبيعى وذلك خلال فترة الحجر المنزلى الذى فرضته الدولة حفاظا على المواطنين من وباء كورونا القاتل.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أنه يراقب تدريبات اللاعبين الأفارقة بالنادى بنفسه خوفا من زيادة الوزن أو التقصير فى أداء التدريبات، مؤكدا أنه سيواجه هذا الأمر بكل حسم طبقا للائحة الموضوعة وموقع عليها اللاعبون جميعا.