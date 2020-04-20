شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة ذهبية وعودة معار وعفو عن موهبة.. 3 مستفيدين من رحيل رمضان صبحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يفشل الأهلى فى تجديد إعارة رمضان صبحى من هدرسفيلد الإنجليزى فى ظل الصعوبات التى تواجه الصفقة، سواء كانت صعوبات تتعلق بإقناع اللاعب نفسه بالبقاء وإجهاض حلمه بالاحتراف فى إنجلترا، أو صعوبات تتعلق برغبة النادى الإنجليزى فى استعادة اللاعب، أو صعوبات تتعلق بقيمة تجديد الإعارة أو حتى قيمة البيع الذى وصلت لـ10 ملايين يورو.

ومن وقت لآخر تفرض قضية رمضان صبحى لاعب الأهلى المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، نفسها على سطح الأحداث الكروية، ففى بعض الأوقات يطرح البعض تساؤلات حول بقاء اللاعب فى القلعة الحمراء، فيما يطرح آخرون استفسارات عن رغبة اللاعب فى العودة لأوروبا في الموسم المقبل فى ظل تلقيه عروضاً من أندية خارجية.

إدارة الأهلي تنتظر وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط المُجمّد حالياً فى العالم كله بسبب انتشار فيروس "كورونا" من أجل حسم صفقة رمضان صبحى، سواء بشراء اللاعب نهائياً إذا حدث تقارب واتفاق مع النادى الإنجليزى بشأن المقابل المالى أم صرف النظر نهائياً عن الصفقة إذا حدث خلاف مالى بين الطرفين.

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مسئولو الأهلى قالوا إن رمضان صبحى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى، محلياً وأفريقياً، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة، بعدما أعلن فيفا مؤخراً موافقته على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالي 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.