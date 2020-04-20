شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تهديدات كورونا..صراعات الأهلى والزمالك عرض مستمر في المحاكم الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، ورغم ذلك القرار لاتزال صراعات الأهلى والزمالك مع اللاعبين في المحاكم الرياضية عرض مستمر وهو مانرصده في السطور التالية..

*كهربا

أرسل محمود كهربا صانع ألعاب الأهلى ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسئولو قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

فيما يستعين مسئولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى للزمالك فى القضايا الخارجية، أنه من المتوقع أن يصدر الفيفا حكمه فى قضية كهربا خلال الشهر القادم بعدما تقدم النادى الأبيض من خلال إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بكافة الأوراق التى تؤكد أحقية النادى الأبيض فى اللاعب وسلامة موقف قلعة ميت عقبة فى القضية التى أوضح مرتضى منصور رئيس النادى، إن الزمالك سيحصل على كافة حقوقه من خلالها بصورة قانونية بعدما رحل اللاعب بدون موافقة ناديه رغم امتداد عقده حيث تم تقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية فى تلك المسألة ليطلب الاتحاد الدولى من اللاعب رده حول دفوع الزمالك فى شكواه وموقفه قبل إصدار حكم بها.

*حمدى النقاز

حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة.

وتحركت إدارة الزمالك سريعًا لإيقاف تلك الغرامة الموقعة على النادى، بطلب حيثيات الحكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب تقديم ملف كامل للطعن على ذلك الحكم والغرامة، ويتضمن الملف الإشارة إلى أى وثيقة تخرج من الزمالك ليست بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، تكون غير صحيحة، خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنابه فى التوقيعات المختلفة الخاصة بالفريق الأول.

وحصل النقاز على حكم بوثيقة تشير إلى تقاضيه 50% من عقده مقدما والـ50% الأخرى بنظام الرواتب الشهرية رغم أن عقده يشير إلى تقاضيه مستحقاته بنظام الأقساط المقسمة على 4 أشهر مختلفة، ووفقًا لذلك العقد فإنه تقاضى مستحقاته وأول قسط كان يحق له فى الأول من شهر أبريل الجارى.

وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن حمدى النقاز حصل على 100% من مقدم تعاقده مع الزمالك بناءً على طلبه، وعقده ينص على حصوله على مستحقاته بنظام الأقساط على 4 دفعات، وما دون ذلك يعتبر باطلاً، مضيفا إنه حصل على مستحقاته حتى يناير 2020 رغم "هروبه" من النادى فى نوفمبر 2019 -وفقا لما قاله-.

ومن المقرر أن يطعن الزمالك على صحة الوثيقة التى يمتلكها النقاز والتى حصل على حكما بموجبها بعد إيقاف تنفيذ ذلك الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات بتقديم الطعن وأوضح مرتضى منصور أن النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه، لكن النادى رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميله التونسى فرجانى ساسىى شاهد على هذة الواقعة.

*كوليبالى

رفضت إدارة النادى الأهلى الاستجابة نداء نظرائهم فى النجم الساحلى التونسى من أجل التراجع عن فكرة تصعيد أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب النادى التونسى للفيفا، وأصر مسئولو القلعة الحمراء على تصعيد القضية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدما ماطلت إدارة النجم الساحلى فى تسديد مستحقات الاهلى الخاصة بغرامة سليمانى كوليبالى.

وكان الأهلى قد قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النجم الساحلي بسبب مُماطلة الأخير فى تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017، واستقر به المطاف فى النجم الساحلى منذ عدة أشهر، وحصل الأهلى على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب، ووافق النجم الساحلى بشكل رسمى على تسديد هذه الغرامة للأهلى على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار، فيما يتم تسديد مبلغ المليون و200 ألف دولار المُتبقية على 3 دُفعات.

وخاطب الأهلي النجم الساحلي أكثر من مرة لدفع المستحقات المالية لكن النادى التونسى لم يلتزم ولم يُسدد الدفعة الأولى التى كان مُقرراً تسديدها فى نوفمبر الماضى وفشلت كل المحاولات الودية وتأخر النجم عن الالتزام بحقوق الأهلى المالية عدة أشهر بشكل أثار الغضب فى القلعة الحمراء.

ولم يقتنع مسئولو القلعة الحمراء بالمبررات التى تحدث عنها مسئولو النجم، حيث أكد قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم، أن الأزمة العالمية هي سبب تأخر دفع مستحقات كوليبالى للأهلى، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن النجم لم يلتزم بتسديد مبلغ 200 ألف دولار منذ ثمانية أشهر تقريباً أي قبل انتشار فيروس كورونا بعدة أشهر أى أن الطرف التونسي يتقاعس عن تسديد الغرامة منذ فترة طويلة لذا قرر الأحمر إرسال شكوى رسمية للفيفا والمطالبة بالحصول على مبلغ المليون و400 ألف دولار كاملاً وليس على عدة أقساط كما كان الاتفاق مع النجم الساحلي.

*جونيور اجاى

قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدوالي لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسي التونسي لاسترداد 100 ألف دولار تمثل باقي مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادي التونسي من الأهلي قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ ويتعلق بصفقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي الحالي والصفاقسي السابق.

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مجلس الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر كان قد قام بتحويل 125 ألف دولار للصفاقسي بطريق الخطأ حيث كان مُقرراً تحويل هذا المبلغ لنادً ليون النيجيري عبارة عن حق رعاية جونيور أجاي.

وحاول مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب إسترداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسي بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية وقام النادي التونسي بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يُماطل الأهلي في دفع باقي المبلغ قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف وهو ما رفضه الأهلي تماماً وقرر تصعيد القضية للفيفا.

إدارة الأهلي لم تكن تنوي تصعيد الأمر للفيفا حفاظاً على علاقتها بالنادي التونسي ومن منطلق رغبة الأهلي في تقوية علاقاته بجميع الأندية العربية لكن مُماطلة الصفاقسي عدة أشهر جعل مجلس الخطيب يقرر اللجوء للفيفا حفاظاً على حقوق الأهلي خاصة وأن هذه الأزمة قديمة وغير مرتبطة بالأزمة المالية التى تعيشها أندية العالم كله حالياً بسبب إنتشار وباء "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشط الرياضي في العالم.

ولد جونيور أجاي في 29 يناير 1996 ، ولعب لنادي ليون النيجيري ، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد في 15 سبتمبر 2015 ، قبل أن ينضم اللاعب النيجيري للأهلي في صيف 2016 مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.

*عبد الله السعيد