تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في إثارة حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي الإيطالي، بعد تواجده في احتفال عائلي بالبرتغال بالرغم من قواعد الحجر الصحي الصارمة في بلاده وفرض حالة الطوارئ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت تقارير إيطالية اليوم الإثنين، أن رونالدو يُصر بشكل متكرر على كسر قواعد
كان رونالدو قد حضر مؤخراً مناسبة عائلية خاصة وهي عيد ميلاد ابنة شقيقته وسط حضور تجاوز الـ 15 شخص بإحدى مطاعم بلاده، وهو ما يتنافى مع إجراءات الوقاية المتبعة حالياً.
وتعد هذه الواقعة هي الثانية التي يعارض فيها رونالدو حالة الحظر الصحي بعدما قام بالتدرب مؤخراً على إحدى الملاعب المفتوحة ببلاده.
كان البرتغالي رونالدو قد رفض أمس، العودة إلى إيطاليا بعدما أخبر ناديه بأن عودته مشروطة بتحديد موعد نهائي لاستئناف منافسات الموسم الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات حادة لـ"كرستانو رونالدو" في إيطاليا بعد حضوره احتفالًا عائليًا بالبرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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