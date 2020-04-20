الامارات | محمد صلاح يرتكب خطأ فادح قد يكلفه خسارة الملايين من الدولارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرتكب خطأ فادح قد يكلفه خسارة الملايين من الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب المصري محمد صلاح تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أن يقوم بحذفها بسبب ارتكابه خطأ فادح قد يكلفه خسارة الملايين من الدولارات.

وتعاقد لاعب ليفربول الإنجليزي مع شركة أوبو للهواتف، إذ نشر صوراً لأحدث هواتف الشركة، ولكن النجم المصري، استخدم هاتفه الأيفون، لتظهر الدعاية للشركة عن طريق شركة منافسة.

وقام صلاح بحذف التغريدة، وذلك بعد تلقيه انتقادات من متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح، الذي قد يكلفه خسارة تعاقده مع شركة أوبو.