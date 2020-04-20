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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يرفض مبلغاً خيالياً من الريال لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
كشفت تقارير صحافية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات كيليان مباب،ي قبل تجميد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا ذكر موقع "soccerlink"الفرنسي، أن ريال مدريد تقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان قيمته 180 مليون يورو قبل أزمة فيروس كورونا، لكن قوبل بالرفض. ويري مسؤولو سان جيرمان، أن العرض المقدم من ريال مدريد لا يتناسب مع قيمة مبابي. ولا يخطط سان جيرمان ببيع مبابي بأقل من 200 مليون يورو. وسيكون متبقي أمام مبابي عام واحد على نهاية عقده مع باريس في الصيف بعد المقبل، الأمر الذي يجعل "الميرنغي" في موقف قوة أثناء التفاوض.
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