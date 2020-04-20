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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد انطلاق الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
قال الرئيس التنفيذي لقوانغتشو آر.آند.إف، هوانغ شينغهوا، إن الدوري الصيني الممتاز يستعد للانطلاق في نهاية يونيو (حزيران) أو مطلع يوليو (تموز)، دون إجراء اختصار في المسابقة. كان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير (شباط)، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا. ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة، في ظل وجود قيود على سفر الأجانب،، لمحاولة احتواء انتشار الفيروس. وعاد فريق ووهان الذي سافر إلى إسبانيا في يناير (كانون الثاني) لإقامة معسكر شتوي إلى المدينة هذا الأسبوع، بعد الوصول إلى شينتشين الشهر الماضي حيث قضى فترة الحجر الصحي هناك.
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