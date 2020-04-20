شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الإسماعيلي ليس بحاجة لعواد والمحمدي لا يفكر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن نادي الدراويش ليس بحاجة لعودة محمد عواد، حارس نادي الزمالك.

وأوضح سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية: "الإسماعيلي يضم عدد من الحراس الجيدين وليس بحاجة لعودة محمد عواد من جديد"

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وفي سياق آخر، أكد الصغير أن باهر المحمدي، مدافع الدراويش لا يفكر في الانتقال إلى الأهلي.

وتابع: "أتحدث مع اللاعب دائما وهو يحلم بالاحتراف خارج مصر ولا يفكر في الانتقال إلى صفوف الأهلي"