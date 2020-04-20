شكرا لقرائتكم الأهلي يرصد 3 ملايين دولار لضم الأورجوياني جاستون سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التي لن تكون سهلة على الأطلاق بسبب تمسك النادي الجنوب أفريقي باللاعب الأورجوياني الذى يُعد نجم الشباك الأول في الفريق لكن الأهلي يرغب في الفوز بخدمات اللاعب الذى برز أسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الأخيرين.

وعلم "الخليج 365" أن جاستون سيرينو لاقي رغبة شديدة من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذى عبّر عن إعجابه التام بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتي الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين إنتهتا بفوز الأهلي بثنائية في القاهرة بمباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله في جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتي سجل خلالها النجم الأورجوياني هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي.

وتلقي رغبة فايلر بضم جاستون تأييداً من مسئولي القلعة الحمراء وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الذى كان رئيساً لبعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز وشاهد جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب لكن يبقي حسم الصفقة مُرتبطاً بعدة أمور يأتي في مقدمتها المقابل المالي الذى سيطلبه صن داونز للإستغناء عن سيرينو صاحب الـ29 عاماً والذي يمتلك رؤية جيدة على قراءة اللعب فضلاً عن سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة بالإضافة إلى مهاراته الواضحة في التصويب من مسافات بعيدة.

ورصد الأهلي 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 45 مليون جنيه لضم اللاعب الذى يراه كثيرون بمثابة "جوهرة كروية" في الفريق الجنوب أفريقي.