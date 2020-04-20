شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض مدربى المنتخبات الوطنية لتخفيض الرواتب الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا ، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناء على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.. وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.