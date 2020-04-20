شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..حكاية 76 ركلة جزاء في الايجيبشن ليج قبل هجمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري احتسبت 76 ركلة جزاء سجلت 56 بنجاح وأهدرت 20 ركلة ، ويعد الثنائى أحمد الغندور وأحمد العدوى هما أكثر الحكام احتساباً لركلات الجزاء حيث احتسب كل منهما 6 ركلات .

فيما يعد نادى المصرى البورسعيدى و مصر المقاصة هما أكثر الأندية تلقياً لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات فيما كان أسوان والإسماعيلى أكثر الأندية احتساباَ ضدهم ركلات جزاء برصيد 9 ركلات .

ويعد المصرى البورسعيدى هو أكثر الأندية تسديداً من ركلات الجزاء حيث سجل 7 ركلات ، وتقدم 45 لاعب لتسجيل ركلات الجزاء يتصدرهم الثلاثى سعيدو سنبوري لاعب المصرى، محمود علاء لاعب الزمالك وعبد الله السعيد نجم بيراميدز برصيد 4 ركلات .

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ويعد طلائع الجيش هو أكثر الأندية إهداراً لركلات الجزاء برصيد 4 ركلات ، ويعد محمد سمير ثابت لاعب المقاولون هو اللاعب الأكثر إضاعة لضربات الجزاء ركلتين.

وتصدى 15 حارس مرمى لركلات الجزاء يتصدرهم الرباعى محمد مجدي، الهاني سليمان، محمد بسام، عماد السيد برصيد ركلتين لكل منهم.

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.