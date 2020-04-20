شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر علي ترحيل كأس مصر للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على ترحيل مسابقة كأس مصر هذا الموسم ليتم إقامتها قبل انطلاق الموسم الجديد فى ظل صعوبة اقامتها هذا الموسم نظرا لتعليق النشاط الرياضى حاليا. وتمسك مسئولو اللجنة للخماسية بإقامة بطولة الدورى واستكماله حتى وأن انتهى فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. على صعيد مغاير، أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الأيام المقبلة ستشهد التواصل مع أندية الجمعية العمومية وكذلك أندية الدورى الممتاز، للتعرف على رأيهم فى مقترحات لائحة النظام الأساسى قبل تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أو موقفهم بشأن عودة المسابقات هذا الموسم بهدف الوصول إلى صيغة مشركة على أن تتم هذه الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أكد فضل أنه سيتم صرف دعم مالى لجميع أندية القسم الثانى والثالث والرابع قبل شهر رمضان المعظم كنوع من الدعم لهم لتخطى هذه المرحلة الصعبة الناجمة عن توقف النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستقر علي ترحيل كأس مصر للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.