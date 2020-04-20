شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتخذ خطوة فى صفقة رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.

الأهلى كان قد استقر على عدم شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، بعدما طلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن تكثيف المفاوضات مع النادى الإنجليزى قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية .

وأكد مصدر فى الأهلى أن هيدرسفيلد قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمى بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جحراء "جائحة" كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم، وهو ما دفع الأهلى للتفكير مُجدداً فى ضم اللاعب نهائياً.