شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل لـ حسام عاشور: أي نادى غير الزمالك أفضل لك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف عبد الفضيل نجم الأهلى الأسبق، إنه يتمنى ختام حسام عاشور حياته الكروويةة في القلعة الحمراء.

أكد شريف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن عاشور من اللاعبيين الكبار اللذين تاريخا كبيرا داخل أسوار القلعة الحمراء موضحا أنه لايعلم إذا كان عرض إدارة الأهلى يناسيه أو لا.

أضاف نجم الأهلى الأسبق:" لا أعتقد أن حسام عاشور سيستطيع الانتقال إلى نادى الزمالك موضحا ان الفريق اأبيض كبير ولكن عاشور من الممكن أن يختم مسيرته الكروية في نادى أخر".

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وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعا مع حسام عاشور لبحث تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبى والمالى للاعب.

كما تضمن العرض، استعداد الأهلى تحمل كل تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة.