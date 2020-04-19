شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الحجر المنزلى تجهز خالد قمر لعودة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، تدريبات قوية فى الحجر المنزلي، بعد توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. ونشر قمر فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أثناء أدائه للتدريبات للحفاظ على لياقته استعدادا لعودة النشاط الرياضى.

من ناحية أخرى، كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى أن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى قام بالتوقيع للقلعة الحمراء دون تردد أثناء تواجده فى منزلى.

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى أن خالد قمر كان لديه أزمة مع الفريق الذى تواجد فيه فى ذلك التوقيت فى ليبيا وكان يرغب فى عدم العودة مرة أخرى ولكن يتعرض للإيقاف فى ذلك الوقت حال ضمه لأى نادٍ وتم الكشف أنه قام بالتوقيع للاهلى وإنبى .

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وأشار عدلى القيعى عن أن خالد قمر قام بالتواجد فى القلعة الحمراء برفقة وكيلة وفى انتظار إعلان إتمام الاتفاق مع اتحاد الشرطة ولكن لم ينجح فى ذلك الأمر وأنتقل إلى الزمالك.

وكان خالد قمر قد صرح في أحد البرامج قائلاً: "وقعت للأهلي وأنا لاعب في اتحاد الشرطة، ولكن مع تدخل الزمالك، نادي الشرطة فضل انضمامي للأبيض".

واستكمل: "كنت قد حصلت على أموال من الأهلي ولكن وزير الداخلية تدخل في الأمر وحسمه، خاصًة أن رغبتي كانت للزمالك".