تعرف علي أرقام الأوروجويانى سيرينو المرشج لخلافة رمضان صبحي في الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الاهلي في مفاوضات من أجل ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لتعويض رمضان صبحي المحتمل رحيله وعودته إلي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء اعارته في الموسم الحالي.
وظهر اللاعب الاوروحوياني بشكل مميز مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، مما جعله أحد أهداف الاهلي الرئيسية في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد ما نال اعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
ويبقى ضم نجم صن داونز مُرتبطاً بعدة أمور فى مقدمتها المقابل المالى الذى سيطلبه صن داونز للاستغناء عن سيرينو صاحب الـ29 عاماً والذى يمتلك رؤية جيدة على قراءة اللعب فضلاً عن سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة بالإضافة إلى مهاراته الواضحة فى التصويب من مسافات بعيدة وهو ما جعل كثيرون يؤكدون أن النجم الأوروجويانى بمثابة "جوهرية كروية" فى صن داونز.
نستعرض أبرز أرقام اللاعب الاورجواني "جوهرة" صن داونز ..
-سيرينو "29 عاما" من مواليد شهر فبراير عام 1991.
-انتقل إلى صفوف صن داونز في موسم 2017 - 2018 من بوليفار البوليفي.
احرز مع صن داونز 11 هدف وصنع 7 اهداف .
-شارك في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية خلال 9 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.
-شارك في بطولة الكأس مع صن داونز في 4 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.
-شارك في 15 لقاء بالدوري الجنوب الافريقي وسجل 3 اهداف وصنع هدف.
- قيمته التسويقية تقارب من 700 ألف يورو .
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