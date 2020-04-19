شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أرقام الأوروجويانى سيرينو المرشج لخلافة رمضان صبحي في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الاهلي في مفاوضات من أجل ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لتعويض رمضان صبحي المحتمل رحيله وعودته إلي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء اعارته في الموسم الحالي.

وظهر اللاعب الاوروحوياني بشكل مميز مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، مما جعله أحد أهداف الاهلي الرئيسية في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد ما نال اعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التى لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب تمسك النادى الجنوب أفريقى باللاعب الأوروجويانى، باعتباره نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

ويبقى ضم نجم صن داونز مُرتبطاً بعدة أمور فى مقدمتها المقابل المالى الذى سيطلبه صن داونز للاستغناء عن سيرينو صاحب الـ29 عاماً والذى يمتلك رؤية جيدة على قراءة اللعب فضلاً عن سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة بالإضافة إلى مهاراته الواضحة فى التصويب من مسافات بعيدة وهو ما جعل كثيرون يؤكدون أن النجم الأوروجويانى بمثابة "جوهرية كروية" فى صن داونز.

نستعرض أبرز أرقام اللاعب الاورجواني "جوهرة" صن داونز ..

-سيرينو "29 عاما" من مواليد شهر فبراير عام 1991.

-انتقل إلى صفوف صن داونز في موسم 2017 - 2018 من بوليفار البوليفي. Advertisements احرز مع صن داونز 11 هدف وصنع 7 اهداف .

-شارك في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية خلال 9 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

-شارك في بطولة الكأس مع صن داونز في 4 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

-شارك في 15 لقاء بالدوري الجنوب الافريقي وسجل 3 اهداف وصنع هدف.

- قيمته التسويقية تقارب من 700 ألف يورو .