شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب عصفورين بحجر واحد في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستنفار تعيشها إدارة الكرة داخل النادي الأهلي للتجهيز للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الكروي في مصر والعالم حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد ملف اللاعبين المعارين أحد أهم الملفات التي تناقشها لجنة التخطيط مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث يتم حالياً اتخاذ قرار فيما يخص أكثر من 14 لاعب معار من الأهلي لأندية أخري.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر لبحث احتياجات الفريق في الموسم الجديد، خاصة في المراكز التي تحتاج دعم مُلح منها المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم.