الأهلي يضرب عصفورين بحجر واحد في ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستنفار تعيشها إدارة الكرة داخل النادي الأهلي للتجهيز للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الكروي في مصر والعالم حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد ملف اللاعبين المعارين أحد أهم الملفات التي تناقشها لجنة التخطيط مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث يتم حالياً اتخاذ قرار فيما يخص أكثر من 14 لاعب معار من الأهلي لأندية أخري.
وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر لبحث احتياجات الفريق في الموسم الجديد، خاصة في المراكز التي تحتاج دعم مُلح منها المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم.
وجاء قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً ليضع الأهلي في موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلي في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية.
وبدأ مسئولو النادي الأهلي تسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، من خلال اعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيداً للتعاقد مع جناح جديد قادر على تعويض رمضان صبحي والذي أصبح قريباً من العودة لندايه هيدرسيفيلد بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، حيث تجد الإدارة الحمراء صعوبة في شرائه نهائياً أو تجديد إعارته بسبب المقابل المادي الكبير المطلوب من ناديه.
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