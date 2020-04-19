شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوكر" في مقدمة صفقات الزمالك المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك بعض المواصفات الفنية المطلوبة في اللاعبين الذين سيتم التفاوض معهم لضمهم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الزمالك.

ويأتي في مقدمة الصفات التي وضعتها إدارة الزمالك أن يكون اللاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، مما يساهم في حل أي أزمات طارئة تحدث للفريق من إصابات أو إيقاف دون تأثير فني علي الزمالك.

من ناحية اخري أصبحت عودة احمد رفعت جناح الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري في الموسم المقبل مؤكدة، عقب تصريحات مرتضي منصور رئيس الزمالك بأن احمد رفعت ضمن المعارين الذين سيكون له دور في قائمة الزمالك الموسم المقبل.

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وفي حالة عودة احمد رفعت الي الزمالك سيكون في منافسة مباشرة مع 5 لاعبين للدخول في التشكيل الأساسي للزمالك وهم الـ 5 لاعبين الذين يشاركون في نفس مركز احمد رفعت ويحظون بثقة كاملة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

اللاعبين الـ 5 هم اشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما بالإضافة الي شيكا بالا الذي يدخل اهتمامات كارتيرون علي فترات وفقا لمشاركات محمود عبد الرازق مع الفريق طوال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب كورونا .