دونجا يتحدى ملل توقف الدورى بمباراة تنس على شاطئ البحر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي بيراميدز، ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشر وباء كورونا المستجد، بمباراة تنس على شاط البحر.

ونشر دونجا فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بلعب التنس على شاطئ البحر، وبرفقته أسامة جلال لاعب إنبي، كنوع من ممارسة الرياضة والتغلب على ملل توقف مسابقة الدورى.

ويخطط مسؤولو النادى الأهلى للدخول فى مفاوضات مع اللاعب بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى، للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، وجعله محط أنظار العديد من الأندية.

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كما دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن المفاوضات لم تثمر نتائج إيجابية، بعدما تحدث أحد مسئولي الزمالك مع اللاعب لإقناع نادي بيراميدز في التخلي عنه خلال الفترة المقبلة. وتعثرت الصفقة بسبب رفض الزمالك الدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز، بسبب مغالاتهم في الطلبات المالية نظير التخلي عن اللاعب، وفي حال إقناع اللاعب لهم سيتم الحصول على خدماته بمقابل مالي أقل من المطلوب.

ويعد دونجا الخيار الأمثل للظروف التي يعيشها القطبان، فالنسبة للزمالك يأتي التفاوض معه بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي، خلال مواجهة المقاصة في الدوري، وخضع اليوم للجراحة في ألمانيا، وفي الأهلي بعد إصابة ثنائي المارد ألأحمر محمد محمود وحمدي فتحي ورحيل حسام عاشور حيث يسعى الأهلي لتعويض غيابات خط الوسط بلاعب سوبر يحمل ألوان القلعة الحمراء.