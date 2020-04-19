شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار العودة للقلعة البيضاء.. أحمد رفعت ينافس خماسى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عودة أحمد رفعت جناح الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري في الموسم المقبل مؤكدة، عقب تصريحات مرتضي منصور رئيس الزمالك بأن اللاعب ضمن المعارين الذين سيكون له دور في قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وفي حالة عودة أحمد رفعت الي الزمالك سيكون في منافسة مباشرة مع 5 لاعبين للدخول في التشكيل الأساسي للزمالك وهم الـ 5 لاعبين الذين يشاركون في نفس المركز ويحظون بثقة كاملة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

اللاعبون الـ 5 هم أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما بالإضافة الي شيكابالا الذي يدخل اهتمامات كارتيرون علي فترات وفقا لمشاركات محمود عبد الرازق مع الفريق طوال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب كورونا .

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من ناحية أخري قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.

الجهاز الفني للزمالك يبحث الاعتماد علي اللاعبين المصريين بصورة أكبر خلال الموسم المقبل في ظل احتمال ان يكون عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق 3 لاعبين فقط، ويعتمد الزمالك هذا الموسم علي الثلاثي محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بصفة أساسية مما يعني ان صفقات الزمالك المنتظرة في الصيف المقبل ستكون جميعها مصريين الا في حالة الاستغناء عن احد الثلاثي المتواجد.