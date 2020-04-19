شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: إذا عظم عليك البلاء سينقذك الله برحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، مقتطفات من مقولة أحد الدعاة، حيث يمر اللاعب بمرحلة صعبة بسبب الحالة المرضية التي تعرض لها مؤخراً.

وجاء المقطع الذي نشره مؤمن زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان، "إذا عظم عليك البلاء، سينقذك الله برحمته".



مؤمن زكريا

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ويتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى تطورات قضية مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل الالتزام بجميع مستحقات اللاعب والوقوف بجواره خلال محنة المرض الحالية، حيث حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.