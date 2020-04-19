شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 19 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يفاوض الأوروجوياني جاستو سيرينو "جوهرة" صن داونز، وأحمد حجازى يُجدد رغبته فى البقاء بأوروبا ويؤجل العودة للأهلي.

- الأهلي يفاوض الأوروجوياني جاستو سيرينو "جوهرة" صن داونز

دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مبدئية لضم الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

- أحمد حجازي يُجدد رغبته البقاء فى أوروبا ويؤجل العودة للأهلي

جدد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي رغبته في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حالياً رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديداً من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

- حسن شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب الإمارات

دخل حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق وصانع الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى وصاحب الثلاثية التاريخية فى بطولة الأمم الأفريقية، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتى الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربى إيفان يوفانوفيتش.

Advertisements

- اتحاد الكرة يرسل موافقة للفيفا على مشاركة كوكا والشيخ بدورة بلاى ستيشن

أرسل مسئولو اتحاد الكرة قرار الموافقة على المشاركة فى بطولة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للألعاب الإلكترونية للبلاى ستيشن 2020 والمقرر انطلاقها غدًا .

- الزمالك يُحذر السماسرة من استغلال اسمه فى صفقات تونس والمغرب

وجه مسؤولو نادى الزمالك، تحذيرًا لبعض وكلاء اللاعبين بعد ربط اسم الأبيض بمجموعة كبيرة من اللاعبين بالدورى المغربى وكذلك التونسى فى الفترة الأخيرة، رغم عدم دخول النادى فى مفاوضات رسمية لضم أيًا من هؤلاء اللاعبين ويأتى تحذير مسئولو الزماك بعدما ربطت العديد من التقارير المغربية والتونسية بين أكثر من لاعب محترف فى هاتين الدولتين وبين اللعب للزمالك وهو أمر غير صحيح على الإطلاق .

- اتحاد الكرة: الأهلى مطالب بسداد 15 ألف فرنك بعد رفض شكوى عبد الله السعيد

أصبح النادى الأهلي مطالباً بسداد مبلغ جديد للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب الشكوى المقدمة من جانب القلعة الحمراء للمطالبة بتقاضى 2 مليون دولار من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى بعد عودته للدورى المصرى، رغم وجود شرط فى عقد رحيله عن الأهلى بعدم عودته للعب بالدورى المصرى إلا بموافقة القلعة الحمراء.

- الأهلي يستعين بـ"فيفا" لاسترداد 25 مليون جنيه من كوليبالي وأجاي

يُكثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات لاسترداد مليون و500 ألف دولار أي ما يقرب من 25 مليون جنيه من ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين بشأن مستحقات الثنائي سليماني كوليبالي وجونيور أجاي ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه بعدما فشلت المحاولات الودية في تحصيل هذا المبلغ ، فقد حاول الأهلي مع النجم الساحلي تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التي سبق ووقعّها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017.