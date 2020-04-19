شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتحدى ملل توقف كورونا بوليمة فاخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى محمد شريف، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى إنبي، ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، بوليمة فاخرة.

ونشر شريف فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام للطعام الذى يستعد لتناوله برفقة أصدقائه، وعلق عليه "يدوم يا جدعان".

من ناحية أخرى، علق مسؤولو إنبى مصير محمد شريف، جناح الفريق البترولى المعار من الأهلى خلال الوقت الحالى، بسبب توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويبحث النادى البترولى خلال الوقت الحالى محافظة اللاعبين على مستواهم الفنى والبدنى، تحسبا لعودة النشاط الرياضى هذا الموسم، وذلك من خلال التدريبات اليومية التى يخوضها لاعبو الفريق فى المنزل.

ويرى مسؤولو إنبى أنه لا توجد ضرورة فى التعجل فى ملف الصفقات وخاصة ملف محمد شريف الذى سيتواصل حلمى طولان المدير الفنى وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى بشأنه مع مسؤولى الأهلى فى التوقيت المناسب، خاصة أن اللاعب لا يمانع بشأن الاستمرار داخل النادى البترولى الذى تألق فيه تحت قيادة طولان، خاصة فى ظل ارتباط الأخير بعلاقة متميزة مع مسؤولى القلعة الحمراء.

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فيما تلقى الجهاز الفنى لإنبى ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لضم محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك فى الموسم الجديد، على أن يناقش حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، ذلك الترشيح لحسمه خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل مناقشة شكل قائمة الفريق بالموسم الجديد خلال الفترة المقبلة ويمتلك محمد عنتر عروضا مختلفة من أندية الدورى وعلى رأسها سموحة، حيث يرغب الفريق السكندرى فى ضمه بالموسم الجديد، وعقب ترشيحه لإنبى سينتظر اللاعب حسم مصيره أولا مع إدارة الزمالك بعد العروض المختلفة التى وصلته.

ولم يحصل محمد عنتر على فرصته مع الزمالك فى الموسم الحالى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى أكثر من مناسبة، حيث شارك فى دقائق معدودة هذا الموسم ولم يشارك سوى فى 3 مباريات بمعدل 93 دقيقة بشكل إجمالى فى الثلاث مباريات.

فيما سيحسم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، رأيه حول مصير عنتر خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما رحب المدرب الفرنسى، مجدداً، بتجديد عقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد رفضه مناقشة العروض الخارجية التى وصلته من شركات التسويق فى الفترة الأخيرة، لذا يعمل كارتيرون على حسم الملفات المختلفة بالفريق الأبيض.